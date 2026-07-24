L’allenatore di Tommy Paul ha indicato la strategia per sconfiggere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Brad Stine, che ha allenato anche Jim Courier, ha spiegato quali tattiche adottare contro i due giocatori. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle tecniche, ma la dichiarazione sottolinea l’esistenza di un’unica tattica efficace. La notizia si concentra sulle dichiarazioni dell’allenatore senza approfondimenti ulteriori.

Brad Stine, l’allenatore di Tommy Paul, che nella sua lunga carriera ha anche allenato Jim Courier, svela quali accorgimenti utilizzare per cercare di battere l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Lo statunitense ha già battuto in carriera due volte l’iberico ed una l’italiano. La ricetta del tecnico, svelata a Tennis Channel: “ Abbiamo spinto Tommy a diventare un giocatore che crea più colpi, ad essere più aggressivo con i suoi fondamentali ed il suo stile nel colpire la palla, quindi sta cercando di dedicarvi un po’ più tempo”. Occorre lavorare sulle proprie caratteristiche: “ Anche se Tommy Paul gioca un tennis aggressivo, a meno che non siate vicino a lui, non vi rendete conto che è una persona piuttosto conservativa come tennista. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sinner e Alcaraz avvisati: l’allenatore di Tommy Paul svela l’unica tattica per batterli

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