Internazionali gioca Paul e il Pietrangeli urla | Forza Lazio Tommy!

Durante il secondo turno del Masters 1000 di Roma, giocato venerdì 8 maggio, il tennista americano Tommy Paul si è confrontato con l’australiano Aleksandar Vukic. Nel corso della partita, un tifoso presente nel Pietrangeli ha urlato “Forza Lazio Tommy!” rivolgendosi al giocatore. La manifestazione si è svolta nel contesto del torneo internazionale, che vede protagonisti numerosi atleti di livello mondiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Tommy Paul e un "forza Lazio" agli Internazionali Roma 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista americano ha sfidato l'australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Tanti i tifosi e gli appassionati che hanno riempito le tribune del Pietrangeli, pieno per l'occasione. Tra loro, anche alcuni tifosi della Lazio,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Lazio, maglia speciale per Paul: il regalo agli Internazionali ATP Houston 2026, Tommy Paul annulla tre championship point e conquista il titolo!Lo statunitense Tommy Paul conquista il titolo nel tabellone di singolare dell’ATP 250 di Houston, in Texas (USA): il numero 4 del seeding annulla 3... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Lazio, maglia speciale per Paul: il regalo agli Internazionali. Tommy Paul con la maglia della Lazio agli Internazionali scatena i commenti dei tifosiIl tennista statunitense, noto fan biancoceleste, si mostra con la 10 al Foro Italico e il club lo abbraccia: È sempre bello rivederti, Tommy ... corrieredellosport.it Tommy Paul con la maglia della Lazio: domani l'esordio agli Internazionali - FOTOIl tennista americano, impegnato domani contro Vukic, ha posato con una maglietta della Lazio nel corso degli Internazionali BNL d'Italia ... cittaceleste.it