Internazionali gioca Paul e il Pietrangeli urla | Forza Lazio Tommy!
Durante il secondo turno del Masters 1000 di Roma, giocato venerdì 8 maggio, il tennista americano Tommy Paul si è confrontato con l’australiano Aleksandar Vukic. Nel corso della partita, un tifoso presente nel Pietrangeli ha urlato “Forza Lazio Tommy!” rivolgendosi al giocatore. La manifestazione si è svolta nel contesto del torneo internazionale, che vede protagonisti numerosi atleti di livello mondiale.
(Adnkronos) – Tommy Paul e un "forza Lazio" agli Internazionali Roma 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista americano ha sfidato l'australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Tanti i tifosi e gli appassionati che hanno riempito le tribune del Pietrangeli, pieno per l'occasione. Tra loro, anche alcuni tifosi della Lazio,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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