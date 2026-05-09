Pronostico e quote Tommy Paul – Luciano Darderi Roma 10-05-2026

Il match tra Tommy Paul e Luciano Darderi si svolgerà in serata sulla BNP Paribas Arena, conclusione del programma di partite in programma il 10 maggio 2026 a Roma. Entrambi i giocatori sono attesi sul campo per affrontarsi nell'ultima sfida della giornata, con orario previsto più o meno tardo. Le quote e i pronostici sono stati già annunciati, ma le due racchette sono pronte a sfidarsi in un incontro che chiuderà gli appuntamenti al torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tommy Paul e Luciano Darderi chiuderanno il programma sulla BNP Paribas arena dunque in serata più o meno tarda. L’italiano venerdì ha superato Yannick Hanfmann in due set su questo campo con le tribune semivuote complice il meteo non particolarmente favorevole e il concomitante match di Musetti sul centrale. Si spera in una cornice di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Tommy Paul – Luciano Darderi, Roma 10-05-2026 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pronostico e quote Yannick Hanfmann – Luciano Darderi, Roma 08-05-2026Yannick Hanfmann e Luciano Darderi chiuderanno il programma sulla BNP PARIBAS Arena dunque, essendo il 5° match, si dovrebbe andare a tarda sera. Pronostico e quote Joao Fonseca – Tommy Paul, Indian Wells 09-03-2026Joao Fonseca e Tommy Paul si daranno battaglia quando in Italia sarà ormai lunedì mattina. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pronostici tennis oggi 8/5/2026: quote Internazionali d'Italia; Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Matteo Arnaldi, Finale Cagliari Sardegna Open 03-05-2026; Pronostico e quote Hamad Medjedovic – Joao Fonseca Roma 09-05-2026; Quote ATP Roma 2026: Sinner contro se stesso?. Tommy Paul all’Olimpico #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #LazioInter #TommyPaul #Paul #SerieA x.com