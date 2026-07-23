Le decisioni sui candidati sindaci per le elezioni comunali di Milano nel 2027 sono state rimandate a dopo l’estate. Tra i nomi più discussi ci sono un esponente del centrodestra, che non ottiene il supporto di Lega e Forza Italia, e un giornalista di sinistra, con quest’ultimo che presenta un nodo legato alle primarie. Le alleanze tra le due coalizioni non sono ancora definite, mentre si registrano alcune evoluzioni tra i protagonisti politici.

Milano – Grandi manovre nel centrodestra e nel centrosinistra in vista delle Comunali milanesi del 2027. Le decisioni finali sui candidati sindaci e sulla composizione delle due coalizioni sono rimandate a dopo l’estate, ma nelle ultime ore si sono registrati alcuni dati politici significativi. Il centrodestra, per bocca del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, invoca l’intervento “senza ulteriori ritardi” dei leader dei partiti del centrodestra, cioè della premier Giorgia Meloni per FdI e dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani per Lega e FI per sciogliere il nodo del candidato sindaco. Il nome sostenuto dallo stesso La... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Milano e le elezioni 2027, tutti i nomi per il sindaco: da Maurizio Lupi (che non scalda Lega e FI) a Mario Calabresi (ma a sinistra c’è il nodo primarie)

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Milano, i sondaggi danno il centrosinistra avanti per le comunali 2027 con Majorino e Calabresi

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