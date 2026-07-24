(Agenzia Vista) Veneto, 20 luglio 2026 "Il successo non segue mai una traiettoria lineare: è fatto di momenti di stasi, di incontri imprevisti e di svolte nate quando meno te lo aspetti. Simona Ventura racconta a Il Fienile il momento esatto in cui la sua carriera ha preso una direzione completamente nuova. Dopo essere rimasta senza lavoro, l’invito della Gialappa’s Band e la nascita di un sodalizio che avrebbe ridefinito i canoni della comicità sportiva sul piccolo schermo. Dall’idea iniziale di una breve apparizione fino alla chiamata decisiva del capostruttura Cricenti, l’estratto rievoca la genesi di un programma cult che ha segnato un’epoca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Simona Ventura racconta i suoi esordi ai Mondiali di Italia 90 nel Fienile di Zaia

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