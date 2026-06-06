Simona Ventura ha scritto una newsletter in cui racconta gli anni difficili di Belén Rodriguez, affermando che all’epoca la showgirl non aveva il permesso di soggiorno e che il suo ex compagno la cacciava di casa. La conduttrice ha anche parlato delle recenti condizioni di salute di Rodriguez, dedicandole un messaggio. La newsletter include dettagli sulla situazione personale e le difficoltà vissute dalla showgirl in passato.

Dopo le notizie sulle sue condizioni di salute, la conduttrice dedica una newsletter alla showgirl e racconta il suo primo periodo in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Belén Rodriguez, Simona Ventura racconta i suoi anni difficili: «Non aveva il permesso di soggiorno e Borriello la cacciava di casa»

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