Simona Ventura ha ricordato il momento in cui comunicò a Lele Mora di essere incinta, e lui reagì piangendo e commentando: “Ma come? La mia gallina dalle uova d’oro”. All’epoca, Ventura era una conduttrice emergente molto popolare in Italia, nota anche per il ruolo in un programma televisivo di successo.

All’epoca Simona Ventura era una delle conduttrici emergenti più affermate della televisione italiana, reduce dalla popolarità conquistata anche grazie a Mai dire Gol. Scoprì di aspettare un bambino, e dovette comunicarlo al suo agente. «Lele Mora è venuto a casa mia con il mio assistente, Domenico, e subito mi ha chiesto: “Cosa mi devi dire?”. Era già verde prima di sentire la risposta». E ancora: «Gli ho detto: “Ti devo dire che aspetto un bambino, sono incinta”. E lui si è messo a piangere, a dire: “Ma come? La mia gallina dalle uova d’oro?”». Una reazione che oggi Simona Ventura ricorda con ironia, ma che la dice lunga sul modo in cui la maternità di una donna dello spettacolo poteva essere percepita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simona Ventura racconta quando disse a Lele Mora di essere incinta: «Si mise a piangere: “Ma come? La mia gallina dalle uova d’oro”»

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Simona Ventura: «Lele Mora mi disse che un figlio mi avrebbe rovinato la carriera»

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