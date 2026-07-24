Maria Milvia Morciano – Città del Vaticano Si conclude oggi alla Comunità Monastica di Siloe, sulle colline della Maremma grossetana, la decima edizione del "Siloe Film Festival". Tra gli appuntamenti della giornata, l'inaugurazione della Croce della Gioia di Mimmo Paladino, donata dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, accompagnerà la premiazione dei cortometraggi dedicati al tema "Mediterraneo di speranza, un ponte tra le rive". Una decima edizione rinnovata Nato come spazio di incontro tra cinema, cultura e spiritualità, il festival celebra i suoi dieci anni con una nuova direzione artistica, affidata al critico cinematografico Federico Pontiggia, che succede a Fabio Sonzogni. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Siloe Film Festival, dieci anni nel segno del Mediterraneo

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