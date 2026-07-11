Stenterello Film Festival | dieci anni con Andrea Muzzi e la commedia d' autore
Il Stenterello Film Festival celebra dieci anni di attività con il direttore artistico Andrea Muzzi, che ha consolidato la sua linea con una selezione accurata di progetti originali e innovativi. La manifestazione si focalizza sulla commedia d’autore, puntando su film che combinano profondità e riconoscibilità. La cura nella scelta delle opere ha permesso al festival di mantenere una forte identità nel panorama cinematografico indipendente.
Firenze, 11 luglio 2026 - Profondità e riconoscibilità. A dieci anni dalla prima volta, il direttore artistico Andrea Muzzi conosce ormai la chiave del successo: cura minuziosa nella selezione dei progetti, promozione delle opere più originali e innovative. La decima edizione dello Stenterello Film Festival non è un revival del passato, ma segna un nuovo inizio: la stagione della consapevolezza. La rassegna ideata dall'attore fiorentino con il presidente Gianmarco Nucciotti e il direttore Matteo Cichero si conferma momento di scoperta e di lancio, abbracciando i luoghi più rappresentativi della città - dal Salone dei Cinquecento alla Sala degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi - con una rassegna di film in concorso, retrospettive e premi alla carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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