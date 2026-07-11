Il Stenterello Film Festival celebra dieci anni di attività con il direttore artistico Andrea Muzzi, che ha consolidato la sua linea con una selezione accurata di progetti originali e innovativi. La manifestazione si focalizza sulla commedia d’autore, puntando su film che combinano profondità e riconoscibilità. La cura nella scelta delle opere ha permesso al festival di mantenere una forte identità nel panorama cinematografico indipendente.

Firenze, 11 luglio 2026 - Profondità e riconoscibilità. A dieci anni dalla prima volta, il direttore artistico Andrea Muzzi conosce ormai la chiave del successo: cura minuziosa nella selezione dei progetti, promozione delle opere più originali e innovative. La decima edizione dello Stenterello Film Festival non è un revival del passato, ma segna un nuovo inizio: la stagione della consapevolezza. La rassegna ideata dall'attore fiorentino con il presidente Gianmarco Nucciotti e il direttore Matteo Cichero si conferma momento di scoperta e di lancio, abbracciando i luoghi più rappresentativi della città - dal Salone dei Cinquecento alla Sala degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi - con una rassegna di film in concorso, retrospettive e premi alla carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stenterello Film Festival: dieci anni con Andrea Muzzi e la commedia d'autore

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