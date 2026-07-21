Football & Sport Film Festival primo ‘ciak’ nel segno di Igor Protti

Il Football & Sport Film Festival ha aperto la sua XV edizione ad Arezzo il 21 luglio 2026. La manifestazione, dedicata al cinema e allo sport, è iniziata con la proiezione di film che raccontano la vita e la carriera nel calcio. La kermesse include anche i “Football Film Awards”, premi che riconoscono i migliori film sportivi. La manifestazione si svolge nel segno di Igor Protti, figura simbolo del calcio italiano.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Il pallone, la vita, la carriera, come in un film. La XV edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport celebra il connubio fra cinema e sport con il “Football & Sport Film Festival” e i relativi “Football Film Awards”. E’ il terzo appuntamento della kermesse ideata e prodotta dal giornalista e project manager Donato Alfani in programma domani sera (mercoledì 22 luglio) al Circolo Tennis Giotto di Arezzo. La serata sarà dedicata alla figura di Igor Protti, protagonista della proiezione in programma. All’ex attaccante, scomparso lo scorso 19 giugno a 58 anni, proprio nel trentennale della vittoria della classifica marcatori nel campionato di Serie A con il Bari, è dedicato il docu-film dal titolo “Igor, l’eroe romantico del calcio”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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