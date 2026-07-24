Sildenafil contro le metastasi? Il celebre farmaco blu e la lotta al cancro
Una ricerca ha analizzato il possibile ruolo del sildenafil, noto come la “pillola blu”, nel contrastare le metastasi tumorali. Il farmaco, originariamente sviluppato per trattare l’ipertensione, è diventato famoso anche come cura per la disfunzione erettile. Ora si studia se possa avere effetti benefici anche nel rallentare la diffusione di cellule tumorali. La sperimentazione si sta svolgendo in ambito clinico, senza ancora risultati definitivi.
Terza vita per un celeberrimo farmaco: parliamo della ‘pillola blu’ a base di sildenafil, in origine sviluppato per trattare l’ipertensione, ma diventato all’improvviso il più celebre farmaco al mondo per la disfunzione erettile. Ebbene, in futuro questo medicinale potrebbe trovare un’altra applicazione. In uno studio pubblicato su ‘Cancer Research’ i ricercatori del laboratorio di Ayelet Erez presso il Weizmann Institute of Science hanno scoperto che il sildenafil potrebbe limitare le metastasi. I ricercatori guidati da Yarden Ariav hanno dimostrato che il sildenafil limita la capacità delle cellule tumorali di utilizzare il colesterolo, componente essenziale delle membrane cellulari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie e thread social correlati
Svolta nella lotta al cancro al pancreas: arriva il farmaco daraxonrasib che raddoppia la sopravvivenza e abbatte la mortalitàUn nuovo farmaco chiamato daraxonrasib ha dimostrato di raddoppiare la durata della sopravvivenza nei pazienti affetti da cancro al pancreas.
Svolta storica nella lotta al melanoma, il nuovo vaccino abbatte le metastasi del 59%: i dati a 5 anni che cambiano la medicinaUn nuovo vaccino a mRNA contro il melanoma riduce del 59% il rischio di metastasi a distanza.
Temi più discussi: Il farmaco per la disfunzione erettile potrebbe contrastare le metastasi del cancro; Il Viagra frena le metastasi: la pillola blu possibile arma contro il cancro - POP; Il Viagra potrebbe bloccare le metastasi tumorali; 90 milioni di uomini assumono il Viagra - ora potrebbe aiutare a prevenire le metastasi tumorali.
Interventi mirati nelle periferie con sequestri di droga, sgomberi, controlli straordinari e sedici arresti complessivi. facebook
Il farmaco per la disfunzione erettile potrebbe contrastare le metastasi del cancroIl farmaco più conosciuto al mondo per la disfunzione erettile potrebbe frenare le metastasi del cancro. Emerge da uno studio pubblicato su Cancer Research e condotto da Ayelet Erez presso il Weizmann ... ansa.it
Colon-retto, nuovo alleato per combattere le metastasi: l’effetto sinergico tra macrofagi e cellule natural killerUno studio condotto dalla Sapienza Università di Roma ha identificato un meccanismo naturale che potrebbe rafforzare la risposta immunitaria contro le metastasi del tumore al colon-retto, la seconda ... ilmessaggero.it