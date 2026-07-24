Sildenafil contro le metastasi? Il celebre farmaco blu e la lotta al cancro

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Una ricerca ha analizzato il possibile ruolo del sildenafil, noto come la “pillola blu”, nel contrastare le metastasi tumorali. Il farmaco, originariamente sviluppato per trattare l’ipertensione, è diventato famoso anche come cura per la disfunzione erettile. Ora si studia se possa avere effetti benefici anche nel rallentare la diffusione di cellule tumorali. La sperimentazione si sta svolgendo in ambito clinico, senza ancora risultati definitivi.