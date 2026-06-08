Un nuovo farmaco chiamato daraxonrasib ha dimostrato di raddoppiare la durata della sopravvivenza nei pazienti affetti da cancro al pancreas. I risultati sono stati ottenuti attraverso uno studio clinico, dove i partecipanti che hanno assunto il farmaco hanno vissuto più a lungo rispetto a chi ha ricevuto trattamenti tradizionali. La mortalità tra i pazienti è diminuita significativamente durante la sperimentazione.

Rivoluzione nella cura del cancro al pancreas: un farmaco ha raddoppiato la durata della sopravvivenza dei partecipanti ad uno studio. Si tratta del daraxonrasib ed i risultati della ricerca sono stati presentati nelle scorse ore al congresso annuale dell’American society of clinical oncology (Asco). Lo studio è stato incentrato sul trattamento dell’ adenocarcinoma duttale pancreatico, uno dei tumori più letali. – Notizie.com Da decenni, i ricercatori lavorano allo sviluppo di trattamenti per il cancro al pancreas. Negli anni ’80, gli scienziati hanno individuato le mutazioni del gene Kras, spesso responsabile dell’insorgenza della malattia. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Svolta nella lotta al cancro al pancreas: arriva il farmaco daraxonrasib che raddoppia la sopravvivenza e abbatte la mortalità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tumore al pancreas, ecco il nuovo farmaco approvato dall'Aifa (ma solo per alcuni pazienti)

Notizie e thread social correlati

Cancro al pancreas, un nuovo farmaco raddoppia il periodo di sopravvivenza: lo studioUno studio ha confermato che una pillola assunta quotidianamente può raddoppiare il tempo di sopravvivenza per i pazienti con cancro al pancreas.

Tumore al pancreas, pillola daraxonrasib raddoppia la sopravvivenza: “È una svolta, ho pianto quando ho visto i risultati”Un nuovo studio ha mostrato che la pillola daraxonrasib può raddoppiare la sopravvivenza nei pazienti affetti da tumore al pancreas.

Temi più discussi: Un nuovo farmaco raddoppia la sopravvivenza di chi ha un tumore al pancreas; 2 Giugno, il Presidente Sergio Mattarella, il voto che segnò una svolta nella storia del Paese; Lotta al cancro, la svolta in sala operatoria: così l'intelligenza artificiale vede quello che sfugge all'occhio umano; TUMORE AL FEGATO, SVOLTA NELLE CURE CON LA TERAPIA COMBINATA.

Sono passati ottant’anni da una svolta storica, che segnò l’Italia dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di Liberazione. Alla vigilia del 2 giugno, Sergio Mattarella ha voluto richiamare il significato più profondo della Festa della Repubblica x.com

L'universo di UC Gundam si unisce all'UNSC nella lotta contro il covenant, cambierebbe qualcosa? reddit

Crisi climatica, la svolta dell’Onu: gli Stati hanno l’obbligo di agire. È l’inizio della fine del negazionismo?La Corte Internazionale di Giustizia dell'Onu ha stabilito che gli Stati hanno obblighi giuridici precisi nella lotta alla crisi climatica. Una svolta che sposta il clima dal terreno delle opinioni a ... quotidiano.net

La lotta al Parkinson. Asse Reggio-Hollywood, svolta nella diagnosiÈ uno spiraglio che si apre, una speranza di diagnosi precoce che potrebbe segnare un punto decisivo nella lotta a una delle malattie degenerative più diffuse e terribili, il Parkinson. Ed è anche ... ilrestodelcarlino.it