Svolta storica nella lotta al melanoma il nuovo vaccino abbatte le metastasi del 59% | i dati a 5 anni che cambiano la medicina

Da notizie.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo vaccino a mRNA contro il melanoma riduce del 59% il rischio di metastasi a distanza. I dati raccolti dopo cinque anni di monitoraggio mostrano che il trattamento diminuisce anche le possibilità di recidiva del tumore. La ricerca si basa su uno studio clinico con pazienti affetti da melanoma in fase iniziale. Il vaccino si è dimostrato efficace nel prevenire la diffusione tumorale.

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Il vaccino a mRna contro il melanoma riduce il rischio che il tumore ritorni ed è in grado di abbattere del 59% il rischio di metastasi a distanza. Una vera e propria rivoluzione nella lotta contro il tumore, un “ giro di boa atteso ” per dirlo con le parole di Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus. – Notizie.com Proprio in queste ore, infatti, sono stati resi noti i risultati a 5 anni dello studio di Fase 2b Keynote-942, presentati dai ricercatori della Nyu Langone Health al congresso dell’American society of clinical oncology (Asco) in corso a Chicago, e pubblicati in contemporanea sul Journal of Clinical oncology. 🔗 Leggi su Notizie.com

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