Il vaccino a mRna contro il melanoma riduce il rischio che il tumore ritorni ed è in grado di abbattere del 59% il rischio di metastasi a distanza. Una vera e propria rivoluzione nella lotta contro il tumore, un “ giro di boa atteso ” per dirlo con le parole di Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus. – Notizie.com Proprio in queste ore, infatti, sono stati resi noti i risultati a 5 anni dello studio di Fase 2b Keynote-942, presentati dai ricercatori della Nyu Langone Health al congresso dell’American society of clinical oncology (Asco) in corso a Chicago, e pubblicati in contemporanea sul Journal of Clinical oncology. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Svolta storica nella lotta al melanoma, il nuovo vaccino abbatte le metastasi del 59%: i dati a 5 anni che cambiano la medicina

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