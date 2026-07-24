Una donna di 52 anni, avvocata fiorentina, è morta in un incidente in Kenya. Lo scontro è avvenuto mentre viaggiava con il marito e il figlio di 13 anni, a bordo di un taxi diretto verso Malindi. Il taxi si è scontrato con un camion, provocando la morte della donna. Il marito e il figlio sono sopravvissuti alla collisione. La vacanza si è conclusa con questa tragedia improvvisa.

L’avvocata fiorentina di 52 anni stava raggiungendo Malindi insieme alla famiglia quando il taxi sul quale viaggiava. Una vacanza che si è trasformata in tragedia nel giro di pochi istanti. Sidney Serpetri, avvocata fiorentina di 52 anni, ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto in Kenya, lungo la strada che collega Mombasa a Malindi, una delle arterie più trafficate della costa orientale del Paese africano. La donna viaggiava insieme al marito Massimiliano Pierani, 56 anni, e al figlio Tommaso, di 13 anni, quando il taxi sul quale si trovavano si è scontrato frontalmente con un camion che procedeva nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sidney Serpetri muore nello schianto con un camion durante la vacanza in Kenya: il marito e il figlio di 13 anni sopravvivono alla tragedia

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