Una turista italiana è morta in Kenya dopo un incidente stradale tra un'auto e un camion sulla strada tra Mombasa e Malindi. Il marito e il figlio della donna sono rimasti feriti nell’incidente. La vittima è identificata come Sidney Serpetri. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dello scontro. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota. La famiglia si trova attualmente sotto assistenza.

Una tragica fatalità ha spezzato la vita della turista italiana Sidney Serpetri, morta in seguito a uno scontro stradale avvenuto lungo la tratta che collega Mombasa a Malindi. La donna, un’avvocata di 52 anni residente a Firenze, si trovava a bordo di un taxi locale insieme alla propria famiglia quando il veicolo si è scontrato frontalmente con un camion proveniente dal senso opposto di marcia. Sidney Serpetri morta in Kenya nell’incidente con un camion Come riporta ANSA, l’impatto tra i due mezzi si è rivelato estremamente violento, provocando la morte immediata della professionista italiana e del conducente keniano alla guida della vettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sidney Serpetri morta in Kenya nell'incidente con un camion, feriti marito e figlio della turista italiana

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