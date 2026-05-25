In Venezia, la destra ottiene una vittoria con una posizione forte su sicurezza e immigrazione, nonostante il governo abbia già 11 anni di incarico. La vittoria si inserisce in un quadro di cambiamenti politici locali. Ugo Bergamo, ex sindaco negli anni '90, ha osservato con attenzione le dinamiche politiche, facendo riferimento a un'epoca in cui la politica attraversava grandi trasformazioni. La situazione riflette l’attenzione pubblica su temi di sicurezza e immigrazione.

Ugo Bergamo, che fu sindaco di Venezia dal 1990 al 1993, nell’epoca in cui Tangentopoli scardinò la Prima Repubblica, ha uno sguardo lungo sulla politica. E quando arrivano i primi exit poll, a chi gli chiede che cosa possa aver cambiato la predizione dei sondaggi e le aspettative del centrosinistra di tornare a governare Venezia, confida: “Tra gli elementi della campagna elettorale, il centrodestra ha puntato molto il dito contro la candidatura, da parte del campo largo, di sei esponenti della comunità bengalese che da tempo chiedono una moschea a Mestre. Sicuramente può avere influito, si è molto aizzato una reazione della gente rispetto a una legittima aspettativa di chi vive in città e che non può essere considerato invisibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Com’è triste Venezia per il Campo largo. La destra trionfa con la linea “dura e pura” su sicurezza e immigrazione (anche se governa da 11 anni)

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