Sicurezza del personale scolastico nominati i componenti dell’Osservatorio nazionale

Il decreto ministeriale n. 150 del 23 luglio 2026 ha aggiornato la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. L’ente è stato istituito per affrontare e prevenire episodi di violenza contro docenti, dirigenti e lavoratori delle scuole. Sono stati nominati i nuovi componenti dell’osservatorio, che si occupa di monitorare la situazione e proporre eventuali interventi. La riforma mira a rafforzare le misure di tutela del personale scolastico.

Con il decreto ministeriale n. 150 del 23 luglio 2026 è stata aggiornata la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, istituito per contrastare e prevenire gli episodi di violenza nei confronti di docenti, dirigenti e lavoratori della scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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