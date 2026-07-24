Sicurezza del personale scolastico nominati i componenti dell’Osservatorio nazionale

Da orizzontescuola.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il decreto ministeriale n. 150 del 23 luglio 2026 ha aggiornato la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. L’ente è stato istituito per affrontare e prevenire episodi di violenza contro docenti, dirigenti e lavoratori delle scuole. Sono stati nominati i nuovi componenti dell’osservatorio, che si occupa di monitorare la situazione e proporre eventuali interventi. La riforma mira a rafforzare le misure di tutela del personale scolastico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con il decreto ministeriale n. 150 del 23 luglio 2026 è stata aggiornata la composizione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, istituito per contrastare e prevenire gli episodi di violenza nei confronti di docenti, dirigenti e lavoratori della scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Osservatorio nazionale sicurezza scuola: tutti i nomi dei componenti designati per il prossimo triennioIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato i nomi dei membri che faranno parte dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale...

Manifesto dei diritti sociali, Pacifico (Anief) parla dell’importanza della formazione e dell’informazione del personale scolasticoÈ iniziato oggi a Terrasini il convegno nazionale dedicato al Pilastro europeo dei diritti sociali in Italia.

Temi più discussi: Alba Adriatica, 70 mila euro del Pnrr per la messa in sicurezza della scuola; Aggressioni a scuola, corsi di formazione, depressione e burnout del personale; Il nuovo fermo di p.s. del pacchetto sicurezza 2026; Stretta anti-maranza: anche la polizia locale potrà effettuare il fermo preventivo.

sicurezza del sicurezza del personale scolasticoSicurezza nelle scuole: la prevenzione non va in vacanza. Una guida operativa per Dirigenti scolastici e DSGALa Redazione di Aetnanet propone ai propri lettori un approfondimento dedicato ai principali temi dell’attualità scolastica, offrendo una lettura ragionata delle novità normative, amministrative e did ... aetnanet.org

sicurezza del sicurezza del personale scolasticoStress lavoro-correlato e inclusione scolastica: la sfida del benessere psicologicoScopri come il benessere psicologico a scuola influisce su docenti e studenti, dall'inclusione al contrasto del bullismo, per un ambiente educativo sereno e stimolante. tuobenessere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web