Osservatorio nazionale sicurezza scuola | tutti i nomi dei componenti designati per il prossimo triennio

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato i nomi dei membri che faranno parte dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico per il prossimo triennio. La lista comprende rappresentanti di istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e sindacati, scelti per contribuire alle attività di monitoraggio e analisi delle questioni legate alla sicurezza nelle scuole. La designazione è stata formalizzata con un decreto pubblicato ufficialmente.

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