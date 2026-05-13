Osservatorio nazionale sicurezza scuola | tutti i nomi dei componenti designati per il prossimo triennio
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato i nomi dei membri che faranno parte dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico per il prossimo triennio. La lista comprende rappresentanti di istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e sindacati, scelti per contribuire alle attività di monitoraggio e analisi delle questioni legate alla sicurezza nelle scuole. La designazione è stata formalizzata con un decreto pubblicato ufficialmente.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha recentemente aggiornato la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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