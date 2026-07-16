Manifesto dei diritti sociali Pacifico Anief parla dell’importanza della formazione e dell’informazione del personale scolastico

Notizia in breve

È iniziato oggi a Terrasini il convegno nazionale dedicato al Pilastro europeo dei diritti sociali in Italia. L’evento si svolge presso Città del Mare e si concentra sulla formazione e l’informazione del personale scolastico. Il focus principale riguarda i diritti sociali e le politiche di supporto nel settore educativo. Sono previste discussioni e interventi di esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati coinvolti nel sistema scolastico e sociale.