Manifesto dei diritti sociali Pacifico Anief parla dell’importanza della formazione e dell’informazione del personale scolastico

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È iniziato oggi a Terrasini il convegno nazionale dedicato al Pilastro europeo dei diritti sociali in Italia. L’evento si svolge presso Città del Mare e si concentra sulla formazione e l’informazione del personale scolastico. Il focus principale riguarda i diritti sociali e le politiche di supporto nel settore educativo. Sono previste discussioni e interventi di esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati coinvolti nel sistema scolastico e sociale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è aperto oggi a Terrasini, nella suggestiva cornice di Città del Mare, il convegno nazionale "Il Pilastro europeo dei diritti sociali in Italia". Un appuntamento ormai consolidato, promosso da Anief, Cesi e Cisal, che quest'anno assume contorni ancora più significativi alla luce dei dati macroeconomici e sociali che continuano a segnare il nostro Paese. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Stipendi scuola sempre più giù: per Pacifico (Anief) l'inflazione sta erodendo il potere d'acquisto del personaleA giugno, l'inflazione è aumentata dell'1,4% rispetto all’anno precedente e del 2,2% rispetto all’inizio del 2024, secondo l’Istat.

1 maggio: Confsal lancia manifesto del lavoro, dignità salari e diritti al centro dell'agendaIl Primo maggio è stato occasione per la Confederazione generale dei lavoratori di presentare il proprio Manifesto del Lavoro, un documento che...

Temi più discussi: Una nuova visione politica per cambiare le carceri; Manifesto costituente Federazione dei Riformatori; Taranto, un nuovo manifesto denuncia l’emergenza ambientale e sanitaria; Perché nessun bambino deve soffrire.

manifesto dei diritti socialiManifesto dei diritti sociali, Pacifico (Anief) parla dell’importanza della formazione e dell’informazione del personale scolasticoSi è aperto oggi a Terrasini, nella suggestiva cornice di Città del Mare, il convegno nazionale Il Pilastro europeo dei diritti sociali in Italia. Un appuntamento ormai consolidato, promosso da Anie ... orizzontescuola.it

Emergenza diabete: manifesto dei diritti recepito solo in 4 RegioniIl malato di diabete deve godere degli stessi diritti umani e sociali di una persona non affetta da questa patologia. Così recita il primo punto del Manifesto dei diritti della persona con diabete, ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web