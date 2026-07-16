Manifesto dei diritti sociali Pacifico Anief parla dell’importanza della formazione e dell’informazione del personale scolastico
È iniziato oggi a Terrasini il convegno nazionale dedicato al Pilastro europeo dei diritti sociali in Italia. L’evento si svolge presso Città del Mare e si concentra sulla formazione e l’informazione del personale scolastico. Il focus principale riguarda i diritti sociali e le politiche di supporto nel settore educativo. Sono previste discussioni e interventi di esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati coinvolti nel sistema scolastico e sociale.
Si è aperto oggi a Terrasini, nella suggestiva cornice di Città del Mare, il convegno nazionale "Il Pilastro europeo dei diritti sociali in Italia". Un appuntamento ormai consolidato, promosso da Anief, Cesi e Cisal, che quest'anno assume contorni ancora più significativi alla luce dei dati macroeconomici e sociali che continuano a segnare il nostro Paese. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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