Sicurezza De Luca | Cittadini e forze dell’ordine sono soli

Il governatore ha affermato che cittadini e forze dell’ordine si trovano in situazioni di isolamento. Ha sottolineato che questa condizione si evidenzia nelle recenti vicende di sicurezza. Secondo quanto dichiarato, non ci sono sufficienti supporti o strumenti per affrontare efficacemente le problematiche attuali. La frase evidenzia una percezione di mancanza di collaborazione e risorse adeguate nelle aree di competenza.

Tempo di lettura: 3 minuti “ La conclusione incontestabile di queste vicende è la solitudine dei cittadini e la solitudine delle forze dell’ordine”. È il giudizio del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, intervenendo – nel corso della sua consueta trasmissione televisiva – sui casi della morte del cittadino marocchino Fakir e della polemica per la condanna al gioielliere Roggero. Secondo De Luca, entrambi gli episodi evidenziano le difficoltà del sistema sicurezza e chiamano in causa innanzitutto il Governo. “Quando si governa un Paese si ha il dovere di rendere conto di quello che si è fatto. La sicurezza è un compito primario del... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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