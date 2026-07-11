Lega Salvini Toscana | In arrivo nuove forze dell’ordine Segnale concreto di nostra attenzione alla sicurezza dei cittadini

Notizia in breve

In Toscana, sono in arrivo nuove forze dell’ordine, secondo quanto annunciato dalla Lega Toscana. La notizia arriva dopo l’apertura di una nuova sede a Firenze, evento che ha coinvolto la rappresentanza regionale del partito. La Lega sottolinea che questa iniziativa è un segnale concreto di attenzione alla sicurezza dei cittadini. Nessun dettaglio su numeri o tempistiche è stato fornito.