Lega Salvini Toscana | In arrivo nuove forze dell’ordine Segnale concreto di nostra attenzione alla sicurezza dei cittadini
In Toscana, sono in arrivo nuove forze dell’ordine, secondo quanto annunciato dalla Lega Toscana. La notizia arriva dopo l’apertura di una nuova sede a Firenze, evento che ha coinvolto la rappresentanza regionale del partito. La Lega sottolinea che questa iniziativa è un segnale concreto di attenzione alla sicurezza dei cittadini. Nessun dettaglio su numeri o tempistiche è stato fornito.
Sicurezza in Toscana, interviene la Lega Toscana guidata dal v icepremier Matteo Salvini. Lega Toscana che nei giorni scorsi ha inaugurato una nuova sede a Firenze. L’intervento Lega con i deputati Andrea Crippa, commissario Lega Toscana, Tiziana Nisini, commissaria comunale Lega Firenze, Elisa Montemagni, Andrea Barabotti. “Prosegue il potenziamento degli organici delle Forze di polizia fortemente voluto dal Governo. Ad agosto arriveranno in Toscana 181 nuovi poliziotti, destinati a rafforzare Questure e Commissariati della Regione, migliorando il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto alla criminalità. Nel dettaglio, le assegnazioni riguarderanno: Arezzo 21, Firenze 17, Grosseto 6, Livorno 20, Lucca 23, Massa-Carrara 10, Pisa 29, Pistoia 16, Prato 16 e Siena 23”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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