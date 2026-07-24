Nel 2026, la Sicilia ha registrato oltre 24 mila ettari di aree bruciate a causa di incendi boschivi. Con questa cifra, si conferma come la regione più colpita in Italia da incendi nel corso dell’anno. La vasta estensione dei terreni distrutti evidenzia la gravità degli incendi nel territorio siciliano. I dati riguardano i mesi compresi tra gennaio e aprile. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause o sulle misure di intervento adottate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 24 mila ettari distrutti dalle fiamme in pochi mesi. La Sicilia si conferma la regione italiana più colpita dagli incendi boschivi nel 2026. Secondo gli ultimi dati diffusi da Legambiente, elaborati sulla base delle rilevazioni del sistema Effis-Copernicus, dal 1° gennaio al 21 luglio sono stati registrati 328 incendi dolosi, che hanno mandato in fumo 24.451 ettari di territorio, una superficie equivalente a circa 34.930 campi da calcio. Il dato più allarmante riguarda l’ultima settimana presa in esame. Tra il 15 e il 21 luglio si sono verificati 87 roghi, responsabili della distruzione di 16.834 ettari, a dimostrazione di un’accelerazione dell’emergenza incendi sull’isola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Sicilia devastata dagli incendi: oltre 24 mila ettari bruciati nel 2026, è la regione più colpita d’Italia

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