Nel primo scorcio dell’anno sono stati registrati 469 incendi boschivi e nove vittime, secondo il rapporto “Italia in Fumo” diffuso da Legambiente. In Puglia, oltre 8.000 ettari di aree verdi sono già stati bruciati quest’anno, segnando un aumento rispetto ai periodi precedenti. La stagione degli incendi si prolunga a causa delle temperature più alte e della crisi climatica in corso.

La crisi climatica e l'aumento delle temperature allungano la stagione degli incendi boschivi in Italia. A lanciare l'allarme è Legambiente con il report "Italia in Fumo", diffuso oggi, che evidenzia come già nei primi mesi dell'anno si siano registrati 469 roghi e 9.545 ettari andati in fumo a livello nazionale. In Puglia, nel 2025, il fuoco ha devastato 8.038 ettari, oltre il doppio rispetto ai 3.077 ettari del 2024, con 119 incendi. La provincia più colpita è stata Foggia (4.975 ettari), seguita da Taranto, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Bari e Brindisi. Più del 62% delle superfici bruciate ricade in aree della Rete Natura 2000. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incendi, l'allarme di Legambiente: in Puglia oltre 8mila ettari bruciati nel 2025

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