PERUGIA – Dopo giorni di emergenza si va normalizzando il fronte degli incendi boschivi in Umbria, anche se le squadre dei Vigili del Fuoco continueranno a lavorare durante la notte a presidio delle aree colpite per scongiurare ulteriori focolai. Questa la situazione alle 18 di ieri. A Costacciaro le squadre dei Vigili del Fuoco e dell’Agenzia regionale Forestale sono intervenute a seguito della segnalazione di piccoli focolai che hanno coinvolto delle ceppaie e la situazione risulta sotto controllo. A Baiano di Spoleto l’incendio è spento. A Nocera Umbra l’incendio è sotto controllo, presenti sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco di Perugia con 15 unità e 5 mezzi, due squadre dell’Agenzia Forestale Regionale e una Unità di Comando locale dei Vigili del fuoco, con un funzionario per il coordinamento delle attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendi sotto controllo. Bruciati 180 ettari

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