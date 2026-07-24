La siccità sul Po, causata da alte temperature e scarse precipitazioni, sta peggiorando. Le soluzioni adottate in estate, come l’utilizzo di acqua in emergenza, stanno causando danni durante l’inverno. Temporali brevi e intensi, che si verificano spesso, non bastano a ricaricare le falde acquifere. Le conseguenze si riflettono sull’agricoltura e sui livelli dei bacini idrografici, che continuano a diminuire.

Le alte temperature e la mancanza di precipitazioni che sta caratterizzando l’Europa centrale e l’area mediterranea, intervallate da brevi e violenti temporali che provocano danni ma non aiutano a ricaricare le falde acquifere, iniziano a far sentire i loro effetti sull’agricoltura e la portata dei bacini idrografici. Sui quotidiani nazionali e locali appaiono puntualmente interviste e dichiarazioni da parte di politici e addetti dei vari comparti pronti ad offrire la soluzione al manifestarsi dell’emergenza. Raramente però in fase di programmazione e quindi prima che si verifichino gli effetti in modo da evitare il peggio. Al netto della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siccità del Po, le soluzioni in emergenza d’estate creano danni in inverno

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