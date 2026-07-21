L’Autorità di bacino del Po ha confermato lo stato di severità idrica “media” nel bacino, nonostante alcuni temporali, a causa della mancanza di precipitazioni. In risposta, sono state attivate autobotti per l’approvvigionamento di acqua potabile in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. La situazione richiede interventi urgenti per garantire l’approvvigionamento, con le autorità che continuano a monitorare le condizioni idriche della regione.

L’Osservatorio dell ’Autorità di bacino del Po conferma lo stato di severità idrica “media in assenza di precipitazioni” nonostante i recenti temporali. Restano in difficoltà agricoltura e grandi laghi, ma cresce l’allarme per l’acqua potabile: sono numerosi i Comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. L’Osservatorio definisce critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo, mentre nel Delta del Po prosegue l’emergenza per l’intrusione del cuneo salino. In Lombardia si contano 50 Comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. Nelle Marche sono 32. Tra i bacini idrografici del distretto, quello del fiume Po, che dà il nome all’intero distretto, è il più grande d’Italia, con una superficie totale di circa 70. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Emergenza siccità nel bacino del Po: autobotti per l’acqua potabile in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche

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