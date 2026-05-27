Lo spettro della grande siccità Il livello del Po in picchiata Al via irrigazioni d’emergenza

Il livello del Po sta calando rapidamente, con una diminuzione del 37% della portata a Pontelagoscuro rispetto alla media del periodo. La siccità si fa sentire già da aprile, con precipitazioni ridotte del 70% lungo il fiume. In risposta, sono state avviate irrigazioni di emergenza per contenere gli effetti della scarsità d’acqua. La riduzione delle portate ha portato a interventi immediati per gestire le riserve idriche e limitare i danni alle attività agricole e alle risorse idriche.

Già in aprile i segnali c’erano, c’erano tutti. Lungo il Grande Fiume -70% di precipitazioni, la portata a Pontelagoscuro a meno 37% rispetto alla media del periodo. Ma il ’bello’ doveva ancora venire. La portata, sempre a Pontelagoscuro, ieri è scesa a 650 metri cubi al secondo, erano 750 solo il giorno prima. Alessandro Andreotti fa parte della società Canottieri. Conosce bene quel gigante d’acqua, fa scivolare la sua barca con un remo con il quale fa leva sul fondale. Ogni volta si alza una ’bolla’ di fango, in alcuni punti sembra uno stagno che boccheggia sotto quel maglio che ha toccato in pochi giorni 35 gradi. Ma il ’bello’ sarà oggi, picchi di 37 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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