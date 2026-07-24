Siamo tutti in coda per colpa di tutti
Una singola frenata può bloccare centinaia di automobili in autostrada. Le code si formano spesso senza un motivo apparente, a causa di onde di rallentamento che si propagano tra le vetture. Questi fenomeni derivano da sistemi complessi di interazione tra i veicoli, che amplificano le piccole variazioni di velocità e creano ingorghi improvvisi. La dinamica del traffico si basa su queste onde di rallentamento, rendendo difficile prevedere quando e dove si formeranno i blocchi.
Perché basta una sola frenata per bloccare centinaia di automobili? Dalle onde di rallentamento ai sistemi complessi, esploriamo la scienza che si nasconde dietro le code in autostrada e scopriamo perché, spesso, il traffico peggiore è quello che sembra non avere causa. Ci occupiamo poi di nuovi sorprendenti effetti dell’Ozempic e dei farmaci dimagranti. Infine, qualche consiglio di lettura per chi va al mare, in montagna, all’estero o resta in città. – Ingorghi stradali senza colli di bottiglia: prove sperimentali del meccanismo fisico di formazione di un ingorgo – Perché si formano gli ingorghi sulle strade – Le AI stanno cambiando la... 🔗 Leggi su Ilpost.it
GIORGIA VIENE SALVATA DALLA VERA UNDICI DI STRANGER THINGS!
Notizie e thread social correlati
Siamo tutti connessi, ma non tutti preparati: due risposte concrete per non farsi manipolareUna fragilità democratica si manifesta prima delle elezioni, già sullo schermo di uno smartphone.
“Non siamo tutti uguali e non abbiamo tutti gli stessi sogni. Ho 42 anni e sono felice di non aver fatto figli”: il post di Ema Stokholma e i commenti socialUna donna di 42 anni ha pubblicato un post in cui afferma di essere felice di non aver avuto figli, sottolineando che non tutti hanno gli stessi...
Argomenti più discussi: Ondata di calore, siamo alla coda: Verona torna bollino verde; Tutti in coda al San Gottardo: manifestanti urani protestano contro il traffico; Venezia 83 | tutti i titoli in programma.
Quinto Potere. . Siamo arrivati ai titoli di coda dopo avervi raccontato passo dopo passo l'ultima impresa di Dino Rizzi, l'eroe che la città di Bari merita e non merita. Ha recuperato tutti i monopattini dal cimitero di via Pappacena, è arrivato a quota 29 recuperi, e facebook
Non siamo tutti ridicoli in quello che facciamo? #veronicaraimo x.com