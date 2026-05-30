Una fragilità democratica si manifesta prima delle elezioni, già sullo schermo di uno smartphone. La diffusione di notizie false e la manipolazione online rappresentano rischi concreti. Per contrastarli, si suggeriscono due misure: migliorare l’educazione digitale e rafforzare le normative sulla trasparenza delle informazioni online. Questi interventi puntano a rendere gli utenti più consapevoli e a limitare le influenze indebite sui processi democratici.

di Rocco Tralli C’è una fragilità democratica che non nasce nelle urne, ma molto prima: nello schermo di uno smartphone. È lì che milioni di cittadini si informano, discutono e costruiscono la propria idea del mondo. Ed è lì che la propaganda contemporanea ha trovato il suo ambiente ideale: rapido, emotivo, polarizzato, apparentemente libero ma spesso guidato da logiche opache. Il problema non è la mancanza di informazioni. Al contrario: ne riceviamo troppe. Il punto è che molti cittadini non hanno strumenti sufficienti per distinguere un fatto da un’opinione, una critica legittima da una manipolazione, una notizia da un contenuto costruito solo per generare rabbia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siamo tutti connessi, ma non tutti preparati: due risposte concrete per non farsi manipolare

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