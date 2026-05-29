Una donna di 42 anni ha pubblicato un post in cui afferma di essere felice di non aver avuto figli, sottolineando che non tutti hanno gli stessi sogni. Il messaggio ha suscitato numerosi commenti sui social media, dove molte persone hanno condiviso opinioni diverse sulla scelta di non avere figli. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge anche personaggi pubblici, come un’attrice di 57 anni che ha recentemente parlato di un aspetto positivo dell’età avanzata.

Qualche tempo fa Jennifer Aniston ha detto chiaro e tondo che una cosa buona della sua età, 57 anni, è che da un po’ hanno smesso di chiederle dei figli: come mai non ne abbia avuti, se ci abbia provato, se abbia sofferto, se abbia paura di morire sola e abbandonata (come se chi invece ne ha fatti non rischiasse la stessa fine). Ha spiegato, Aniston, di averci provato: “Ho cercato di rimanere incinta. È stato un percorso difficile, durato diversi anni. Ho provato anche con la Fivet, ho bevuto tisane cinesi, le ho provate tutte. Fra l’altro, c’era questa narrativa che mi dipingeva come egoista, concentrata solo sulla carriera, si diceva che mio marito mi avesse lasciato per questo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non siamo tutti uguali e non abbiamo tutti gli stessi sogni. Ho 42 anni e sono felice di non aver fatto figli”: il post di Ema Stokholma e i commenti social

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E no: non siamo tutti uguali. Noi abbiamo detto no ai privilegi

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