Il partito di estrema destra in Polonia si divide, con l’espulsione di oltre 30 membri, tra cui l’ex premier Mateusz Morawiecki. La decisione è stata presa dal leader del partito di opposizione Diritto e Giustizia, che ha deciso di allontanare gli esponenti considerati non allineati. La scissione riguarda principalmente membri con posizioni divergenti all’interno del partito, e l’espulsione si inserisce in una crisi interna già evidente.

Gli ultranazionalisti polacchi si spaccano. Il presidente del partito di opposizione Diritto e Giustizia (Pis), Jaros?aw Kaczy?ski, ha infatti deciso di espellere l’ex primo ministro Mateusz Morawiecki e altri 30 membri dlla formazione. Una rottura che rischia di frammentare l’elettorato a poco più di un anno dalle prossime elezioni. L’ex premier è accusato di aver tentato di fondare un nuovo partito politico tramite la sua associazione. Un tradimento che il fondatore ha deciso di non perdonare, prendendosi il rischio di cacciare una delle figure di spicco del partito. I due appartengono a due correnti interne non totalmente allineate: mentre Kaczy?ski rimane fedele ai principi originari, e più estremisti, Morawiecki rappresenta la faccia pragmatica e malleabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si spacca il partito di estrema destra in Polonia: l’ex premier Morawiecki espulso da Diritto e Giustizia

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