L'Europarlamento ha approvato l'apertura di un'indagine su un partito di estrema destra, sospettato di non rispettare i valori fondamentali dell'UE, tra cui la democrazia e i diritti umani. È la prima volta che si avvia una procedura del genere contro un partito politico europeo. La decisione è stata presa con una maggioranza qualificata dei membri del Parlamento. Nessun dettaglio sui tempi o sui possibili provvedimenti successivi.

Roma, 7 luglio 2026 – Per la prima volta nella storia dell' Ue, è stata ufficialmente avviata una procedura d'indagine per il presunto mancato rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea, tra cui la democrazia e i diritti umani, da parte di un partito politico. Un precedente inedito a Strasburgo. L’Europarlamento ha infatti autorizzato oggi un'indagine ufficiale sul partito di estrema destra Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), costituito dopo le elezioni europee del 2024 su iniziativa Alternative für Deutschland (AfD). I voti a favore sono stati 414, 224 contrari e 18 astensioni. Inoltre ha richiesto all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni europee (Appf) se la fazione rispetti ancora i requisiti necessari per il finanziamento pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Eurocamera dice sì all’indagine sul partito di estrema destra Esn: verifica sul rispetto dei valori Ue

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