Il Parlamento europeo ha dato il via libera all'apertura di un'indagine sul partito di estrema destra Esn. L'autorità per i partiti politici europei potrà ora esaminare eventuali irregolarità. La decisione è stata presa dopo una votazione e permette di avviare le procedure ufficiali. Nessun dettaglio su eventuali accuse o accuse specifiche è stato reso pubblico.

Il Parlamento europeo ha autorizzato l'avvio della procedura che consentirà all'Autorità per i partiti politici europei (Appf) di verificare se il partito di estrema destra Europa delle Nazioni Sovrane (Esn) rispetta i valori fondanti dell'Unione europea, requisito necessario per mantenere la registrazione e accedere ai finanziamenti europei. Il via libera è arrivato con voto segreto: 414 eurodeputati si sono espressi a favore della verifica, 224 hanno votato contro e 18 si sono astenuti. Tra gli esponenti di Esn ci sono i tedeschi dell'estrema destra di AfD, i francesi di Reconquête e anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Via libera da Strasburgo a indagine sul partito di estrema destra Esn

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