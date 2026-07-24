Si spacca il Parlamento Usa | la Camera vota sì no al Senato

Notizia in breve

La Camera degli Stati Uniti approva la War Powers Resolution, opponendosi all'intervento militare dell'ex presidente in Iran. È la seconda volta che la Camera esprime questa posizione. Poco dopo, anche il Senato ha votato, ma i risultati non sono stati comunicati. La risoluzione mira a limitare i poteri del presidente in materia di azioni militari senza autorizzazione congressuale. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sulle decisioni di politica estera.