Si spacca il Parlamento Usa | la Camera vota sì no al Senato

Da ilmanifesto.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera degli Stati Uniti approva la War Powers Resolution, opponendosi all'intervento militare dell'ex presidente in Iran. È la seconda volta che la Camera esprime questa posizione. Poco dopo, anche il Senato ha votato, ma i risultati non sono stati comunicati. La risoluzione mira a limitare i poteri del presidente in materia di azioni militari senza autorizzazione congressuale. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sulle decisioni di politica estera.

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Per la seconda volta la Camera Usa vota la War Powers Resolution per esprimere la sua contrarietà all’intervento militare di Donald Trump in Iran. Al Senato, poco dopo, il voto. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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