La terza commissione del Consiglio superiore della magistratura si è divisa sulla richiesta di consulenza presentata dall'ex governatore di una regione del Sud Italia. La discussione si è conclusa con un parere contrario da parte di alcuni membri, mentre altri hanno espresso parere favorevole. La decisione finale sulla consulenza spetta ora al plenum del Csm, che dovrà riunirsi per deliberare.

La terza commissione del Csm si è spaccata sul caso dell’ex governatore della Regione Puglia Michele Emiliano. Dopo l’audizione di ieri, quattro consiglieri togati della Terza Commissione, il presidente Marcello Basilico, Tullio Morello, Roberto D’Auria e Maria Luisa Mazzola si sono espressi a favore del collocamento fuori ruolo presso la commissione parlamentare del Senato sulla sicurezza sul lavoro, mentre le consigliere laiche in quota centrodestra Daniela Bianchini e Isabella Bertolini hanno votato per il ricollocamento in ruolo di Emiliano come giudice presso il tribunale di Benevento, condizionato al parere favorevole del consiglio giudiziario sul passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Emiliano, sì alla consulenza in Senato ma il Csm si spacca. Ora palla al plenum

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