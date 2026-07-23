La Camera ha approvato mercoledì mattina gli schemi di intesa sulle prime quattro materie dell’Autonomia differenziata, seguendo il via libera del Senato. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e si aggiunge all’ok già ottenuto dal Senato. Con questa approvazione, si avvicina il traguardo per l’accordo tra il governo e la regione interessata. La votazione si è conclusa con un risultato favorevole, senza ulteriori dettagli sui numeri.

Ultimo in ordine di tempo, anche il Veneto ha visto mercoledì mattina il via libera della Camera, dopo quello del Senato, agli schemi di intesa sulle prime quattro materie dell’Autonomia differenziata. Protezione civile, professioni, previdenza integrativa e, soprattutto, sanità hanno finalmente superato la fase dei «pareri». Con un primo sì dei due rami del parlamento che ha il sapore di un tabù infranto. Per anni si è temuto il «Vietnam parlamentare» mentre l’accordo, nel centrodestra, ha decisamente tenuto. Sulla riforma, però, si staglia la minaccia del nuovo ricorso alla Corte costituzionale annunciato dal governatore della Puglia Antonio Decaro. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Autonomia, dopo il Senato anche la Camera vota a favore. Sì all’intesa del Veneto: «Ci avviciniamo al traguardo»

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AUTONOMIA: OK SENATO A RISOLUZIONE SU INTESA PRELIMINARE LIGURIA, PROTESTE IN AULA

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