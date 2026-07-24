Si lancia dal balcone durante perquisizione morto 25enne di origine tunisina

Durante una perquisizione, un uomo di 25 anni si è gettato dal balcone di un appartamento al terzo piano, morendo sul colpo. L’incidente è avvenuto in un edificio nel centro della città. La polizia aveva effettuato l’intervento poco prima. La vittima era di origine tunisina e residente nella zona. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro.

COSENZA – Un 25enne di nazionalità italiana, Mohamed Amin Bessioud, di origine tunisina, è morto dopo essersi gettato dal balcone dell’appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile a Cosenza. Al momento del fatto, all’interno dell’abitazione era in corso una perquisizione da parte dei Carabinieri. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari. I militari stavano effettuando un controllo sul rispetto dell’obbligo. Sul caso la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. I Carabinieri intervenuti nell’appartamento a Cosenza dove abitava Mohamed Amin Bessioud, il 25enne morto dopo essersi gettato dal balcone, avrebbero rinvenuto nella casa 100 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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