Cosenza 25enne si lancia dal balcone durante perquisizione dei carabinieri e muore la madre | Si sentiva tormentato

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una perquisizione, un ragazzo di 25 anni si è lanciato dal balcone ed è morto. Era agli arresti domiciliari per reati legati alla droga. La madre ha dichiarato che si sentiva tormentato. I carabinieri erano intervenuti per un controllo in casa. Nessun altro coinvolto è rimasto ferito. La polizia indaga sulle circostanze del gesto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fonti delle forze dell'ordine spiegano che il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari per questioni di droga e che i militari erano intervenuti per un controllo. La madre e l'avvocato "Soffriva di depressione, era stato disposto un percorso al Centro di salute mentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cosenza, 25enne si getta dal balcone durante un controllo dei carabinieri: è morto. La madre: “Si sentiva tormentato da uno dei militari”Durante un controllo dei carabinieri in un appartamento a Cosenza, un ragazzo di 25 anni si è gettato dal balcone al terzo piano, morendo sul colpo.

Cosenza, si getta dal balcone durante una perquisizione in casa: morto 25enneDurante una perquisizione in casa, un giovane di 25 anni si è lanciato dal balcone al terzo piano di un edificio.

Temi più discussi: Mongrassano, dramma sul lavoro: morto il 25enne Michele Rago; Il portiere Vettorel lascia il Cosenza e passa al Lecco; Gravissimo incidente nel Cosentino, muore un 25enne. Stava lavorando alla manutenzione di una pala eolica.

cosenza 25enne si lanciaCosenza, 25enne si lancia dal balcone durante perquisizione dei carabinieri e muore, la madre: Si sentiva tormentatoFonti delle forze dell'ordine spiegano che il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari per questioni di droga e che i militari erano intervenuti per ... fanpage.it

Cosenza, 25enne si lancia dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri e muoreCosenza, un 25enne, Mohamed Amin Bessioud, è morto dopo essersi lanciato dal balcone di casa mentre era in corso una perquisizione dei Carabinieri. Secondo ... bigodino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web