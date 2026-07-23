Cosenza 25enne si lancia dal balcone durante perquisizione dei carabinieri e muore la madre | Si sentiva tormentato

Durante una perquisizione, un ragazzo di 25 anni si è lanciato dal balcone ed è morto. Era agli arresti domiciliari per reati legati alla droga. La madre ha dichiarato che si sentiva tormentato. I carabinieri erano intervenuti per un controllo in casa. Nessun altro coinvolto è rimasto ferito. La polizia indaga sulle circostanze del gesto.

Fonti delle forze dell'ordine spiegano che il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari per questioni di droga e che i militari erano intervenuti per un controllo. La madre e l'avvocato "Soffriva di depressione, era stato disposto un percorso al Centro di salute mentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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