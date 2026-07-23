Cosenza si getta dal balcone durante una perquisizione in casa | morto 25enne

Notizia in breve

Durante una perquisizione in casa, un giovane di 25 anni si è lanciato dal balcone al terzo piano di un edificio. È deceduto sul colpo. La vittima è un uomo di origine tunisina, ma con cittadinanza italiana. La scena si è svolta in una zona residenziale di una città calabrese. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi del gesto.