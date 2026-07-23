Cosenza si getta dal balcone durante una perquisizione in casa | morto 25enne
Durante una perquisizione in casa, un giovane di 25 anni si è lanciato dal balcone al terzo piano di un edificio. È deceduto sul colpo. La vittima è un uomo di origine tunisina, ma con cittadinanza italiana. La scena si è svolta in una zona residenziale di una città calabrese. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi del gesto.
A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Bessioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo., Mohamed Amin Bessioud giocava a calcio nel San Fili e frequentava l’Università della Calabria, ma soffriva di depressione come confermato dalla madre. In passato, aveva tentato tre volte di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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