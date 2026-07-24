Si è rasato anche lui Natalia Paragoni il dolce gesto in famiglia dopo la chemio

Notizia in breve

Una persona si è rasata la testa dopo aver iniziato un ciclo di chemioterapia. La famiglia ha condiviso un gesto simbolico di supporto e solidarietà in questo momento difficile. La cura del tumore comporta spesso cambiamenti fisici visibili, come la perdita dei capelli, e richiede il sostegno di familiari e amici. La notizia è stata comunicata tramite un post sui social network.