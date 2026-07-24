Si è rasato anche lui Natalia Paragoni il dolce gesto in famiglia dopo la chemio
Una persona si è rasata la testa dopo aver iniziato un ciclo di chemioterapia. La famiglia ha condiviso un gesto simbolico di supporto e solidarietà in questo momento difficile. La cura del tumore comporta spesso cambiamenti fisici visibili, come la perdita dei capelli, e richiede il sostegno di familiari e amici. La notizia è stata comunicata tramite un post sui social network.
Affrontare un tumore significa convivere ogni giorno con la paura, la fatica e l’incertezza, ma anche imparare a trovare forza nei piccoli gesti e nell’affetto delle persone più care. È questo il percorso che sta vivendo un’amata influencer ed ex protagonista di “Uomini e Donne”, che continua a condividere con i suoi follower le tappe della lunga battaglia contro il linfoma di Hodgkin, mostrando senza filtri tanto le difficoltà quanto la determinazione con cui le affronta. Accanto a lei, fin dal primo momento, c’è il compagno Andrea Zelletta insieme a tutta la famiglia. Una presenza costante che rappresenta un sostegno prezioso durante le sedute di chemioterapia, trasformando ogni piccolo traguardo in un motivo per sorridere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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