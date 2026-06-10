Il nuovo cambiamento di Natalia Paragoni l’ultimo gesto post chemio

Natalia Paragoni cambia look dopo la chemio: un taglio di capelli che racconta una rinascita. Ci sono cambiamenti che nascono da una scelta. E poi ce ne sono altri che arrivano all’improvviso, costringendoti a riscrivere le tue abitudini, la tua immagine e persino il modo in cui guardi te stessa allo specchio. L’influencer e volto amatissimo dei social ha mostrato ai suoi follower il nuovo taglio di capelli, una decisione arrivata durante il percorso di cure che sta affrontando dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin. Un momento delicato che Natalia ha scelto di condividere con grande sincerità, senza filtri e senza nascondere le emozioni. Ma quello che ha colpito il pubblico non è stato semplicemente il cambiamento estetico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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