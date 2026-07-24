Una donna ha morso un uomo che tentava di stuprarla durante un tentativo di aggressione mentre faceva jogging. La vittima si è difesa con forza, opponendo resistenza. L'aggressore è stato fermato e denunciato. L’incidente si è verificato in un’area pubblica, vicino a un parco. La donna ha riportato ferite lievi. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si aggiunge a una serie di episodi simili.

Fare jogging è uno dei gesti più semplici che esistano. Si infilano le scarpe, si esce di casa e si corre, almeno in teoria. Per una donna, troppo spesso, prima ancora di chiudere la porta inizia un altro allenamento: quello della prudenza. È quanto riporta alla mente la vicenda avvenuta nel Parco delle Cave, a Milano, dove una donna di 39 anni è stata aggredita mentre stava correndo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, nel tardo pomeriggio del 4 luglio la donna stava facendo jogging quando un uomo l’ha raggiunta alle spalle, l’ha spinta a terra e ha tentato di abusare di lei. La vittima ha reagito con grande lucidità, mordendo una mano dell’aggressore e riuscendo così a costringerlo alla fuga. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Si difende a morsi da un tentato stupro: quando saremo davvero libere?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Violenza sessuale a Milano, donna si difende a morsi: arrestato stranieroUn uomo straniero è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito una donna mentre faceva jogging nel parco.

Molestata mentre fa jogging a Milano, si difende a morsi e mette in fuga l’aggressoreUna donna che stava facendo jogging nel Parco delle Cave a Milano è stata aggredita e palpeggiata da un uomo di 26 anni.

Temi più discussi: Violentata mentre fa jogging al parco, donna si difende a morsi. Arrestato un 25enne; Violenza sessuale a Milano, donna si difende a morsi, un arresto; Violenza sessuale a Milano, donna si difende a morsi, un arresto; Violentata mentre fa jogging in un parco, si difende anche a morsi: arrestato uomo di 25 anni.

Violenza sessuale a Milano, donna si difende a morsi: arrestato 26enne straniero, regolare in Italia x.com

Tenta di stuprarla, lei si difende a morsi e lo mette in fugaUn 26enne straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, per violenza sessuale. Secondo le accuse ha aggredito una donna mentre faceva jogging, il 4 luglio scorso, in un parco di perife ... ansa.it

Violenza sessuale a Milano, donna aggredita da uno straniero mentre fa jogging si difende a morsi e lo mette in fugaUn 26enne straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, per violenza sessuale. Secondo le accuse ha aggredito una donna mentre faceva jogging, il 4 luglio scorso, in ... ilmessaggero.it