Una donna che stava facendo jogging nel Parco delle Cave a Milano è stata aggredita e palpeggiata da un uomo di 26 anni. La vittima si è difesa mordendolo, riuscendo così a farlo scappare. La polizia ha arrestato l’uomo con l’accusa di violenza sessuale, dopo averlo identificato e fermato nelle ore successive all’accaduto. L’episodio si è verificato nella serata del 4 luglio.

Molestata mentre faceva jogging, afferrata e palpeggiata, un donna ha messo in fuga l’aggressore prendendolo a morsi. È accaduto a Milano, dove un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di stato con l’accusa di aver violentato una donna mentre faceva jogging al Parco delle Cave la sera del 4 luglio. Gli agenti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura nei confronti del giovane straniero e regolare in Italia. Le indagini della squadra mobile e delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura sono partite dopo la segnalazione al 112 di un passante che aveva assistito alla scena e dalla successiva querela della vittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Molestata mentre fa jogging a Milano, si difende a morsi e mette in fuga l’aggressore

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