Violenza sessuale a Milano donna si difende a morsi | arrestato straniero

Un uomo straniero è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito una donna mentre faceva jogging nel parco. L’incidente è avvenuto il 4 luglio scorso. La donna si è difesa mordendo l’aggressore, che è stato messo in fuga. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Secondo le accuse ha aggredito una donna mentre faceva jogging, il 4 luglio scorso, in un parco di periferia della città. Lei si è difesa, anche a morsi, mettendolo in fuga. L’uomo poi è stato individuato dalla Squadra Mobile. Secondo le prime informazioni la donna, 39 anni, nel tardo pomeriggio stava facendo jogging all’interno del parco delle Cave, nella periferia sud-ovest di Milano. Ad un certo punto le si è parato davanti l’uomo, 26 anni, che le avrebbe farfugliato qualcosa per poi strattonarla gettandola a terra e mettendole le mani addosso. La 39enne ha reagito con forza divincolandosi e mordendolo. A quel punto il 26enne ha desistito e si è allontanato di corsa, come verificato poi anche attraverso le telecamere di sorveglianza acquisite dalla Squadra mobile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Una donna STRANIERA affronta con coraggio un MARANZA molesto.

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