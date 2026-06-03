Il presidente della Fiorentina ha scritto che alcune stagioni si valutano con la classifica, altre con il cuore. Ha aggiunto che anche in un’annata difficile, il club non si è arreso. La lettera è indirizzata a tifosi e staff, sottolineando la determinazione della squadra nonostante le difficoltà. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto specifico del messaggio.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, la lettera di Giuseppe Commisso: «Ci sono stagioni che si misurano con la classifica e altre che si misurano con il cuore. Anche in una stagione di sofferenza questo club non si è abbandonato»

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