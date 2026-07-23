Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge sulla presunzione di imputabilità dei minori. La legge stabilisce che i minori ritenuti responsabili di reati gravi sono imputabili, con specifiche procedure giudiziarie. La premier ha dichiarato che chi sbaglia deve assumersi le proprie responsabilità. La normativa riguarda anche le modalità di trattamento e le eventuali misure alternative alla detenzione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche o tempi di attuazione.

Il Consiglio dei ministri riunitosi nel pomeriggio ha approvato un disegno di legge che riguarda la presunzione di imputabilità dei minori. Se fino a oggi, cioè, l’imputabilità doveva essere accertata positivamente caso per caso, perché vi era una sorta di presunzione di incapacità di intendere e di volere per chi ha meno di 18 anni, ora non sarà più così. “Con questa norma noi invertiamo l’onere della prova, nel senso che diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere per l’ultra 14enne, infra 18enne, salvo la prova contraria che può essere trovata a seguito di indagini”, ha spiegato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi al termine del Cdm. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Dal Cdm via libera al ddl sull’imputabilità dei minori. Giorgia Meloni: “Chi sbaglia paga”

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