Si aprirà domani la sesta edizione de La Via dell’Arte di Camaiore, una kermesse espositiva che ha preso il via lo scorso mese a Cefalù e che adesso abbraccia Camaiore con 43 artisti provenienti da tutto il paese. Un appuntamento divenuto il clou dell’estate che vede riempire i fondi sfitti del centro storico con esposizioni artistiche di pittori e scultori. Tante le particolarità di quest’anno come la mostra dedicata a Paul Bell, artista scozzese con studio a Londra, la retrospettiva di Giorgio Di Giorgio, noto artista viareggino ricordato a Camaiore con una selezione di opere significative, una nutrita rappresentanza di artisti siciliani e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si apre la Via dell’Arte. Fondi sfitti del centro riqualificati con i quadri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Riattivare i fondi sfitti in centro. Via al progetto ’Abbadia Pulse’

"Fondi per sistemare gli alloggi sfitti. Favoriamo chi lavora con un Piano casa"Lunedì, in giunta, verrà presentato un nuovo bando destinato al ceto medio, con l’obiettivo di sostenere chi, pur lavorando, si trova in difficoltà...

Temi più discussi: A Chiozza domani si apre ‘la Via dei Tesori’; Scuola, al via le domande per le supplenze: si apre la finestra per l'anno scolastico 2026-2027; Cucina & fashion, legame sempre più stretto: Enrico Bartolini apre da Dior in Via MonteNapoleone; Al via il Festival Terre d’Acqua 2026: apre il jazz a Rivarolo Mantovano.

Si apre la Via dell’Arte. Fondi sfitti del centro riqualificati con i quadriSono oltre 40 i pittori provenienti da tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa. Spiccano la retrospettiva di Giorgio Di Giorgio e gli oli di Cristiana Pucci. lanazione.it

Si apre la via d'uscita per Santiago Gimenez, in direzione @OfficialSSLazio. Gattuso lo vuole ma l' @acmilan sarebbe disposto a lasciarlo partire solo a determinate condizioni ( prestito ) ne parliamo qui: x.com

Prima tastiera meccanica: consigli? Layout ITA reddit

Si apre il sipario di Milano21 FollowYourPassion: aperto l’expo. Tutti i campioni al viaMILANO – Con l’apertura dell’Expo Village presso i Magazzini Raccordati di Via Sammartini a Milano si apre ufficialmente il sipario di Milano21, ultima tappa del circuito 2025 di FollowYourPassion. Si ... corrieredellosport.it