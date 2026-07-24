Si apre la Via dell’Arte Fondi sfitti del centro riqualificati con i quadri

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani apre la sesta edizione de La Via dell’Arte a Camaiore, una rassegna che trasforma i fondi sfitti del centro storico in spazi espositivi con opere di 43 artisti italiani. La manifestazione, iniziata a Cefalù lo scorso mese, coinvolge ora la città toscana, offrendo un’installazione temporanea di quadri nei locali vuoti. La mostra si concluderà tra circa un mese.

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Si aprirà domani la sesta edizione de La Via dell’Arte di Camaiore, una kermesse espositiva che ha preso il via lo scorso mese a Cefalù e che adesso abbraccia Camaiore con 43 artisti provenienti da tutto il paese. Un appuntamento divenuto il clou dell’estate che vede riempire i fondi sfitti del centro storico con esposizioni artistiche di pittori e scultori. Tante le particolarità di quest’anno come la mostra dedicata a Paul Bell, artista scozzese con studio a Londra, la retrospettiva di Giorgio Di Giorgio, noto artista viareggino ricordato a Camaiore con una selezione di opere significative, una nutrita rappresentanza di artisti siciliani e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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si apre la viaSi apre la Via dell’Arte. Fondi sfitti del centro riqualificati con i quadriSono oltre 40 i pittori provenienti da tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa. Spiccano la retrospettiva di Giorgio Di Giorgio e gli oli di Cristiana Pucci. lanazione.it

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