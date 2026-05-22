Lunedì, in giunta, verrà presentato un nuovo bando destinato al ceto medio, con l’obiettivo di sostenere chi, pur lavorando, si trova in difficoltà economiche e non riesce più a permettersi un alloggio nelle aree urbane o nei comuni vicini. La misura prevede l’assegnazione di fondi per la sistemazione di immobili sfitti, e si inserisce in un piano più ampio di politiche abitative. L’assessore regionale a Casa e Housing sociale ha annunciato questa iniziativa, che punta a favorire gli inquilini con redditi medi e a incentivare il riutilizzo degli immobili vuoti.

Paolo Franco, assessore a Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, lunedì porterà in giunta un bando per il ceto medio, destinato a chi, pur lavorando, si è impoverito e non può più permettersi di risiedere in città o nei comuni del territorio. «A chi ha un reddito Isee compreso fra 14mila e 40mila euro. È per i lavoratori che fanno funzionare la regione. Le case popolari, 50 anni fa, erano nate per loro, poi - e non è colpa di nessuno - nell'Aler sono confluite le situazioni di disagio sociale. Destiniamo 96 milioni di euro a chi ha appartamenti vuoti da ristrutturare. Regione finanzia mille euro al metro quadro a condizione che questi alloggi siano dati in affitto a un canone inferiore a quello di mercato». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Fondi per sistemare gli alloggi sfitti. Favoriamo chi lavora con un Piano casa"

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