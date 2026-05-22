Fondi per sistemare gli alloggi sfitti Favoriamo chi lavora con un Piano casa
Lunedì, in giunta, verrà presentato un nuovo bando destinato al ceto medio, con l’obiettivo di sostenere chi, pur lavorando, si trova in difficoltà economiche e non riesce più a permettersi un alloggio nelle aree urbane o nei comuni vicini. La misura prevede l’assegnazione di fondi per la sistemazione di immobili sfitti, e si inserisce in un piano più ampio di politiche abitative. L’assessore regionale a Casa e Housing sociale ha annunciato questa iniziativa, che punta a favorire gli inquilini con redditi medi e a incentivare il riutilizzo degli immobili vuoti.
Paolo Franco, assessore a Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, lunedì porterà in giunta un bando per il ceto medio, destinato a chi, pur lavorando, si è impoverito e non può più permettersi di risiedere in città o nei comuni del territorio. «A chi ha un reddito Isee compreso fra 14mila e 40mila euro. È per i lavoratori che fanno funzionare la regione. Le case popolari, 50 anni fa, erano nate per loro, poi - e non è colpa di nessuno - nell'Aler sono confluite le situazioni di disagio sociale. Destiniamo 96 milioni di euro a chi ha appartamenti vuoti da ristrutturare. Regione finanzia mille euro al metro quadro a condizione che questi alloggi siano dati in affitto a un canone inferiore a quello di mercato». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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