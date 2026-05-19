Il Comune scende in campo per risolvere il problema dei fondi sfitti. Nasce così il progetto ’Abbadia Pulse’, che offre l’opportunità agli imprenditori locali di aprire nuove attività per riattivare i fondi sfitti nella zona adiacente al centro storico, dando così una mano al tessuto imprenditoriale. "Parliamo di una opportunità importante – sottolinea il sindaco Niccolò Volpini – per quanti hanno la volontà e il piacere di aprire un’attività artigianale o commerciale, ma anche per le associazioni culturali, di volontariato o sportive. Abbiamo creato una possibilità la cui prima fase ha previsto l’acquisizione dei fondi sfitti da parte del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riattivare i fondi sfitti in centro. Via al progetto ’Abbadia Pulse’

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