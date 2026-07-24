Sono stati ufficializzati i gironi del settore giovanile per la stagione 2026-27, con le formazioni Under 18, 17, 16 e 15 che conoscono i loro avversari. La composizione include le squadre che affronteranno i vari gruppi nelle rispettive categorie, dalla formazione più giovane guidata da Marchio fino alla neo-costituita Under 18 di Panzanaro. Le date di riferimento e il quadro completo delle sfide sono stati pubblicati.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Juve, ufficiali i gironi per la stagione 202627: ecco le avversarie dei bianconeri in quattro categorie, dalla neo Under 18 di Panzanaro all’Under 15 di mister Marchio. Novità e data d’inizio dei campionati nazionali. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha svelato la composizione dei gironi per quanto riguarda il settore giovanile scolastico: novità in vista per la Juventus Under 18, ultima arrivata nella categoria di riferimento che inizierà la sua avventura domenica 30 agosto. Aggiornamenti anche per le altre Under, l’U17 di Grauso comincerà domenica 6 settembre. Under 15 e 16 invece partiranno la settimana successiva: domenica 13 settembre 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Settore Giovanile Juve, pubblicata la composizione dei gironi: ecco con chi giocheranno Under 18, 17, 16 e 15. Il quadro completo e le date di riferimento

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